O Governo espanhol vai manter a aplicação do artigo 155-º da Constituição na Catalunha que permite a Madrid controlar politicamente a Catalunha. O mecanismo legal foi accionado depois da declaração de independência da região e será prolongado depois de ter sido conhecida a composição do novo executivo da Generalitat, liderado por Quim Torra, onde têm lugar quatro conselheiros que transitam do anterior Governo regional, dois dos quais se encontram presos, enquanto os outros dois estão exilados na Bélgica.

O artigo 155.º deixaria de vigorar no momento em que a constituição de um novo Governo na região fosse oficializada e publicada no Diario Oficial da Generalitat da Catalunha. Mas o artigo prevê também que a nomeação do novo executivo tenha de passar pelo chefe de Governo, Mariano Rajoy.

O líder do executivo de Madrid prepara-se para vetar a composição do executivo catalão, de acordo com o diário madrileno El País. A medida é vista como uma resposta à “provocação” de Quim Torra, que procura “a confrontação com o Estado”, prossegue uma fonte do Governo espanhol citada pelo mesmo jornal.

Rajoy esteve no sábado reunido com Pedro Sánchez, o líder do PSOE, e Albert Rivera, do Cidadãos, que foi o partido mais votado nas eleições catalãs de Dezembro. As três forças partidárias estão de acordo com o bloqueio do novo Governo catalão e com a manutenção da aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola.

O Governo independentista liderado por Quim Torra, que esta semana tomou posse, tem quatro conselheiros que faziam parte do anterior executivo catalão, presidido por Carles Puigdemont. Jordi Turull (conselheiro da Presidência) e Josep Rull, com a pasta do Território e Sustentabilidade, estão actualmente presos. Já Lluís Puig (Cultura) e Antoni Comín (Salud) encontram-se exilados na Bélgica.

A aplicação do artigo 155.º – algo que aconteceu pela primeira vez na democracia espanhola – foi aprovada em Outubro do ano passado, na sequência da declaração de independência pela Catalunha. O controlo político da região pelo Governo central resultou na demissão do Governo liderado por Carles Puigdemont e na convocação de eleições regionais, que aconteceram no final de Dezembro.

O Cidadãos foi então o partido mais votado, mas as forças independentistas mantiveram a maioria absoluta no Parlamento, abrindo a porta à formação de um novo Governo regional pró-independência.

Aquando da tomada de posse do novo presidente da Generalitat, Quim Torra, na quinta-feira, era já certo que PP, PSOE e Cidadãos chegariam a acordo para votar “regras mais precisas” para obrigar os cargos públicos a jurar cumprir a Constituição. Os socialistas estiveram entre os maiores críticos do discurso de tomada de posse de Torra.

Neste domingo, em entrevista ao jornal espanhol La Razón, citada pela agência Lusa, o líder dos socialistas, Pedro Sánchez, critica a decisão do novo presidente da Generalitat de incorporar no seu executivo estes conselheiros. “Para além de uma provocação, que é, também é um acto de degradação da instituição da Generalitat perpetrado pelo seu próprio presidente", considera o líder socialista.

Quim Torra, o líder regional catalão, "engana-se ao acreditar que o principal destinatário do seu desprezo é o Estado, pois são todos os cidadãos da Catalunha", sublinha Sánchez, considerando que a vontade de diálogo do novo presidente da Generalitat é "nula".

O líder dos socialistas apelou ainda a um pacto político, que transcenda os partidos, em torno da aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola.

