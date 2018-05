Como se distribuíram os pontos

Ao olharmos para a tabela classificativa dos últimos 24 anos, podemos fazer diferentes análises do desempenho das equipas. O "grupo" da frente, que esta época conta com a companhia do Sporting de Braga, soma mais de 1/3 do total dos pontos do campeonato. Em sentido oposto, os últimos seis clubes da tabela lutaram até à última jornada pela permanência na I Liga. A esta tendência que se tem vindo a verificar nas últimas quatro épocas, com o "fosso" a aumentar entre os da frente e as restantes equipas, vemos que, além dos "três grandes", o Sporting de Braga e o Marítimo nunca desceram de divisão.