Nos altifalantes da Federação Portuguesa de Futebol, no parque de estacionamento onde se concentram sobretudo adeptos do Sporting, ouve-se que a festa está a decorrer com "civismo, fair play e desportivismo". Foi o que o PÚBLICO testemunhou no Jamor, horas antes da final da Taça de Portugal, e a contrastar com os acontecimentos que mancharam a semana.