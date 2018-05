Os detentores de títulos de dívida do Sporting aceitaram o adiamento do reembolso das obrigações que venciam já no dia 25 de Maio. Em assembleia geral realizada na manhã deste domingo, os credores do clube votaram favoravelmente o adiamento do empréstimo de 30 milhões de euros para 26 de Novembro, segundo afirmou ao PÚBLICO fonte oficial do Sporting. A dilatação do prazo por seis meses tinha sido pedida pela administração do clube.

Em comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD sportinguista dá nota de que a decisão foi tomada por unanimidade, com 297.392 votos favoráveis. De acordo com os requisitos , a cada obrigação corresponde um voto, pelo que o número de votantes corresponde a 5% do total. Cada título de dívida da linha, emitida em 2015, vale cinco euros, perfazendo um total de 30 milhões, valor que, no calendário inicial, teria agora de ser pago na próxima sexta-feira.

Aumentar

PUB

PUB

PUB