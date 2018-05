O Standard Liège, treinado por Ricardo Sá Pinto, garantiu neste domingo o segundo lugar na liga belga. Com o titulo já entregue ao Club Brugge, o clube orientado pelo treinador português assegurou a vice-liderança com uma igualdade sem golos.

PUB

A precisar de um ponto de garantir a segunda posição, o Standard Liège cumpriu a sua obrigação em Charleroi, num jogo que terminou com um empate a zero. No entanto, a equipa de Sá Pinto até podia ter saído derrotada, já que o Anderlecht, que ainda tinha hipóteses matemáticas de chegar ao segundo lugar, foi derrotado em casa pelo Genk (1-2).

Para além de ter garantido a vice-liderança, que dará acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Sá Pinto conseguiu também vencer a Taça da Bélgica.

PUB

PUB