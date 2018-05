O maior investimento de sempre rendeu uma Taça da Liga

Acabou a época para o Sporting e acabou em frustração. No final daquela que foi a temporada em que o clube mais dinheiro gastou em contratações, ultrapassando os 50 milhões de euros, os troféus ganhos resumem-se a uma Taça da Liga.

Para além da escassez de títulos, os “leões” terminaram no terceiro lugar do campeonato, o que os afastou da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (só alcançável pelo vice-campeão português que, no caso, foi o Benfica). E com a derrota na final da Taça de Portugal, a equipa “leonina” vai ter que começar a próxima época mais cedo, pois passou a ter que disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, logo a 9 de Agosto — se tivesse derrotado o Desp. Aves, no Jamor, o Sporting teria entrada directa na fase de grupos daquela competição. O que significa que até a participação na segunda mais importante competição de futebol da UEFA não está assegurada.

Mas o final desta temporada ficou, obviamente, marcado pelo ataque que os jogadores sofreram na Academia do clube por alegados membros das claques “leoninas” e pela cisão existente e que está à vista de todos, entre a direcção e o plantel.

E serão estes acontecimentos que, muito provavelmente, irão provocar as consequências mais gravosas para o futuro do clube. Para os próximos tempos esperam-se rescisões contratuais de jogadores em Alvalade. De jogadores e talvez da própria equipa técnica.

Na Argentina, é dado como certo, por exemplo, que, pelo menos Acuña e Battaglia, não estão disponíveis para continuar. E é já pública a animosidade existente entre Bruno de Carvalho e dois dos jogadores mais influentes do actual plantel sportinguista: Rui Patrício e William Carvalho, que estão com os dois pés fora de Alvalade.

A preparação da próxima temporada também parece sob sério risco de ser feita em cima do joelho. Bruno de Carvalho tem o seu cargo de presidente do clube preso por dois elementos da direcção, e enfrenta a contestação de todos os outros órgãos sociais do clube.

Para além disso, o seu braço direito e homem forte do futebol no clube, André Geraldes, está impedido de entrar nas instalações do clube por causa do processo judicial Cashball, no qual é arguido por ser suspeito de corrupção desportiva.

E depois há ainda as consequências internacionais que os acontecimentos desta semana tiveram. Os ecos do que tem acontecido no Sporting chegaram lá fora, pois tiveram repercursão na comunicação social e complicam a vida aos “leões” quando entrarem em campo para tentar reforçar o plantel da próxima temporada já que qualquer jogador, confrontado com duas propostas semelhantes e sendo uma “leonina”, depois de tudo o que tem acontecido, deve pensar três vezes antes de assinar pelos “leões”.

Para já, e para a próxima temporada, estão garantidos Raphinha (V. Guimarães) e Marcelo (Rio Ave), havendo ainda que contar com o regresso de Matheus Pereira (cedido ao Desp. Chaves).

