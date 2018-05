O Conselho Fiscal (CF) e Mesa da Assembleia Geral (MAG) da Sporting SAD "ponderaram" a renúncia aos cargos, face à "turbulência vivida" no clube, mas optaram por se manter em funções.

Em nota enviada à agência Lusa, os responsáveis da MAG e do CF da SAD "leonina" dizem que se vão manter em funções e exercer os cargos até final dos mandatos, com o dever de defesa dos accionistas.

"Os deveres de garantir aos stakeholders as condições de exercício dos seus direitos, de controlo de legalidade e de defesa do investimento determinaram a opção de se manterem em funções e de exercerem os cargos até ao final dos mandatos", refere a nota.

Os membros dos dois órgãos reiteram a "condenação dos crimes" da passada terça-feira na Academia de Alcochete "e prestam aos jogadores e equipa técnica toda a sua solidariedade e apoio".

No comunicado destes dois órgãos da SAD é manifestada também "preocupação com a instabilidade no accionista principal [Sporting] e com a degradação, pública, e manifesta, das relações entre os representantes dos accionistas principais".

Na conferência de imprensa de sábado, Bruno de Carvalho criticou Álvaro Sobrinho e a sua empresa Holdimo, segunda maior accionista da SAD do Sporting, considerando que não é o parceiro ideal para o Sporting. "Álvaro Sobrinho era dos homens mais mal falados, por todos os motivos. Pelo BESA, congelamento de contas, problemas em vários países. Neste momento, aparece quase como um herói nacional. Aquilo que ele diz, afinal tem relevância para vida do Sporting", criticou Bruno de Carvalho.

À noite, Álvaro Sobrinho reagiu em declarações à SIC Notícias, acusando Bruno de Carvalho de estar "a destruir a imagem do maior acionista do SCP e agora do segundo maior accionista. E não é só isso, está a destruir a imagem da SAD.”

A nota agora revelada é assinada por Rui Moreira de Carvalho, Paulo Perico e Paulo Almeida, do Conselho Fiscal, e por João Sampaio e Nuno Marques Agostinho, da Mesa da Assembleia Geral.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral do clube, em bloco, da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar também do clube, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou que se irá manter no cargo, apesar das seis demissões no Conselho Directivo.

