Festival

Despedida programada

No ano do seu 25.º aniversário, o Alkantara Festival despede-se daquele que foi o seu programador desde 2010: o belga Thomas Walgrave. O alinhamento faz regressar criadores ligados ao "seu" festival. É o caso da marroquina Bouchra Ouizguen, que abre a função com Corbeaux, mas também do japonês Toshiki Okada, do húngaro Kornél Mundruczó, do francês Antoine Defoort, do marroquino Radouan Mriziga, do brasileiro Bruno Beltrão e dos portugueses Aldara Bizarro, Vera Mantero e João Fiadeiro. Assente numa visão transdisciplinar da cultura urbana, o festival de artes performativas guarda também lugar para bandas e DJ (Conan Osiris, Volúpias, Iguanas, Chima Hiro…), uma exposição sobre o Maio de 1968, a antestreia nacional de um filme de Mundruczóm e o lançamento do livro Sete Anos Sete Livros, de Cláudia Dias e António Jorge Gonçalves, sem esquecer uma série de conversas entre público e artistas.

LISBOA Vários locais

De 23 de Maio a 9 de Junho (programa completo)

Bilhetes de 5€ a 17€; passes a 21€ (3 espectáculos), 42€ (6) e 63€ (9); entrada livre para concertos e outras iniciativas paralelas

Foto Miguel Manso

Música

Nós, ele e os outros

Há sete anos, esteve em Lisboa a reavivar (e derrubar) The Wall. Agora, regressa para mais uma dose de recriação do legado dos Pink Floyd. Roger Waters, baixista e compositor da mítica banda britânica, faz de Portugal uma das paragens de Us + Them, a megadigressão que arrancou há um ano nos EUA. Mas não é só a nostalgia a alimentar o espectáculo: Waters visita também a carreira a solo, com destaque para Is This the Life We Really Want?, o disco que editou no ano passado.

LISBOA Altice Arena

Dias 20 e 21 de Maio, às 21h.

Bilhetes de 45€ a 90€

Foto Rui Gaudêncio

Arte

Pintura no lugar

Está patente na Culturgest uma grande retrospectiva da obra de Michael Biberstein. Com curadoria de Delfim Sardo, procura oferecer um olhar amplo e abrangente sobre o percurso do artista suíço-americano que se dedicou a questionar o espaço expositivo, o lugar do espectador e o conceito de paisagem. Além das suas grandes telas, podem ser vistos desenhos, esculturas e outros objectos. O arco temporal vai do início da sua produção, em meados dos anos 1970, até à sua morte, em 2013, quando já estava radicado em Portugal há cerca de três décadas – e quando tinha em mãos o projecto Um Céu para Santa Isabel, uma pintura para o tecto da Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, que seria realizada postumamente.

LISBOA Culturgest

Até 9 de Setembro. Terça a sexta, das 11h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 11h às 19h.

Bilhetes a 4€ (grátis ao domingo)

Foto

Teatro

Maio de 2018

No 50.º aniversário do Maio de 1968, Cátia Pinheiro e José Nunes, da Estrutura, pensam a ideia de revolução aos olhos da actualidade, mas sem se restringirem a um exercício de memória sobre os slogans daquele momento histórico. Por um lado, querem "perceber o que dele nos restou política, social e artisticamente". Por outro, interrogam-se sobre "as marcas que ficaram no corpo de quem já nasceu muitos anos depois desta data". Por fim, procuram "projectar os 50 anos que gostaríamos de ver à nossa frente". A peça chama-se M'18 e estreia-se no Porto natal da companhia. Além dos criadores, o elenco integra Mariana Magalhães e Xana Novais.

PORTO Teatro Rivoli

Dias 25 e 26 de Maio, respectivamente às 21h30 e às 19h.

Bilhetes a 7,50€

Foto

Música

Juntos por acaso

Speaking of Chance é o nome de um projecto musical que junta o inglês Lloyd Cole aos portugueses Luís Fernandes e André Gonçalves – um projecto que se estreia em Portugal. Na base está a exploração do conceito de aleatoriedade aplicado à música, que implica deixar o acaso conduzir boa parte da composição. Operando "uma armada de sintetizadores modulares", o trio explora e constrói sons ao vivo, com resultados diferentes a cada actuação.

GUIMARÃES Centro Internacional das Artes José de Guimarães

Dia 24 de Maio, às 21h30.

Bilhetes a 10€

FARO Teatro das Figuras

Dia 26 de Maio, às 21h30.

Bilhetes a 10€

SANTARÉM Teatro Municipal Sá da Bandeira

Dia 27 de Maio, às 18h.

Bilhetes a 5€

AVEIRO Teatro Aveirense

Dia 30 de Maio, às 21h30.

Grátis

