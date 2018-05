Todos estamos fartos de saber quem são os Monty Python, haverá até quem saiba de cor os sketches mais conhecidos (como o do papagaio morto ou aquela célebre frase “Número 1. O lariço”), ninguém duvidará da importância do seu humor satírico e abrasivo que moldou a comédia (britânica e, mais latamente, mundial) no último meio século. Mas quantos de nós viram, efectivamente, a série original Monty Python’s Flying Circus (traduzida em Portugal por Os Malucos do Circo), exibida na BBC entre 1969 e 1974? Quantos de nós não recordam os Python mais pelos filmes ou pelas prolíferas carreiras pós-Python de Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin do que pelos 45 episódios originais de meia hora?

E agora algo de completamente diferente: vamos poder ver no Netflix (e na íntegra) o Monty Python’s Flying Circus, permitindo redescobrir uma quantidade de sketches que ficaram esquecidos pelo meio da aparentemente inesgotável produção da trupe (Dinsdale!, A Arqueologia Hoje, O Programa de Átila, o Huno, O Bispo, Especial Eleições...). As colagens surrealistas, a frontalidade da sátira corrosiva a um establishment britânico ainda preso a uma lógica imperial, o questionamento do próprio conceito do que a comédia televisiva podia ser: o Flying Circus era um laboratório fervilhante de experimentalismo em tempo real. A sua ousadia pode hoje parecer menos contundente, e por cada sketch de génio há outros menos inspirados ou rotundamente falhados. Mas era essa a natureza da série: um grupo de humoristas a forçarem as fronteiras do que era possível fazer em comédia televisiva, sempre na corda bamba. A pergunta nunca nos abandona: mesmo levando em conta os ventos de liberdade pós-1968, como é que a BBC deixou isto ir para o ar? Temos uma resposta muito simples: ninguém estava à espera da Inquisição espanhola.

Os 45 episódios de Monty Python’s Flying Circus estão disponíveis no serviço de streaming Netflix, a par dos filmes Monty Python e o Cálice Sagrado e A Vida de Brian.

