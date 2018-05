O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comprometeu-se este sábado a analisar um documento que foi entregue em Belém por uma delegação da manifestação de enfermeiros e a discuti-lo depois com o Governo.

No final de uma conferência sobre os desafios de Portugal para a próxima década, o chefe de Estado foi insistentemente questionado pelos jornalistas sobre a sua presença ou ausência na final da Taça de Portugal no domingo, mas apenas quis falar de um outro tema.

"Foi recebida na Presidência da República uma delegação de uma manifestação de enfermeiros que apresentou um documento que eu ainda não vi, mas que vou analisar e depois naturalmente falarei com o Governo sobre esse documento", disse Marcelo Rebelo de Sousa à comunicação social, mesmo sem ser questionado sobre o tema.

Algumas centenas de enfermeiros concentraram-se hoje de manhã junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, para pedir ao Presidente da República que interceda junto do Governo para que haja investimentos na Saúde, nomeadamente contratação de profissionais, no próximo Orçamento do Estado.

