É preciso ter lata. Então não é que o advogado Guilherme Oliveira, advogado de um dos detidos na sequência do que aconteceu na Academia do Sporting, disse que os agressores só tinham ido à Academia de Alcochete para pedir a vitória no Jamor [na final da Taça]. Com advogados destes também não admira que a justiça esteja como está. É preciso defender as pessoas mas usando somente a verdade e não falsidades.

São ou não os advogados pessoas de bem e como tal defendem a verdade, acima de tudo? Não parece ser o caso do Dr. Guilherme Oliveira, que com as afirmações proferidas só vincou, uma vez mais, a forma como alguns advogados olham para a forma como a justiça deveria ser aplicada. Triste, não é?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A convocatória dos avós

Dos 23 jogadores convocados para representarem Portugal no Mundial de futebol, a realizar na Rússia, quase uma dezena deles estão na véspera de serem avós. Até ficamos com a ideia de que tal conjunto de efectivos elencados foram escolhidos num qualquer asilo ou numa provável universidade sénior, em situação de poderem fazer turismo durante uns dias e dispostos a entrarem numa tradicional dança russa, ao som da balalaika, por terras do “czar” Putin.

É verdade que fazer um seleccionado entre muitos candidatos habilitados, não é missão fácil, e fosse qual fosse a escolha, a polémica teria sempre lugar. Pode-se considerar que a tarefa do responsável pela escolha exige coragem, determinação e muita reflexão certamente. Qualquer justificação será aceitável. A nós, porém, parece-nos, que na bagagem não deve faltar o creme para as dores reumáticas, e nem esquecer as bengalas que ajudem a suportar a dezena de jogadores que envergarão o equipamento das quinas, sabendo contudo, que com a experiência acumulada, alguns disfarçarão a idade que lhes pesa, mas que lhes não permitirá acompanhar o ritmo a que a dança os obriga e isso será visível mais cedo do que o previsto e desejado.

Joaquim A. Moura, Penafiel

