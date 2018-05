Não é preciso ter uma devoção particular por dinossauros para considerar uma visita ao Dino Parque da Lourinhã, que abriu há pouco mais de três meses na Abelheira, a 45 quilómetros de Lisboa. E se começamos o texto com esta ressalva é para sublinhar, mesmo, que é muito difícil sair deste verdadeiro museu ao ar livre — ocupa uma área superior a dez campos de futebol — sem ficar rendido com a impressionante viagem no tempo que ali é proporcionada a miúdos e graúdos.

Portugal está entre os 10 países do mundo com mais géneros de dinossauros aqui descobertos (30 espécies diferentes) e se calhar há muito pouca gente a saber disto. A primeira descoberta de um dinossauro em Portugal foi feita em 1863, e a formação da Lourinhã, uma formação geológica com cerca de 150 milhões de anos, tornou-se rapidamente numa região de grande importância para fazer descobertas destes bichos extintos há milhões de anos e que nos ajudam a perceber a evolução do nosso planeta.

A primeira recomendação que podemos deixar é que vá com tempo — uma hora e meia para a visita é o tempo mínimo aceitável. Nos meses de Verão, em que o parque fecha mais tarde (só às 19h), a última entrada permitida é as 17h30 e, sublinhe-se, não há nenhum exagero nisso. O Verão é, porventura, a melhor altura do ano para visitar este parque, já que o ponto alto da visita é indubitavelmente o passeio ao longo dos quatro percursos temáticos (Paleozóico, Triásico, Jurássico e Cretácico), que serpenteiam entre o pinhal noutros tantos trilhos que, somados, nos deixam com cerca de três quilómetros calcorreados.

O melhor é ir com tempo, dizíamos, e, se calhar, preparados para um piquenique, que não faltam pelo parque lugares onde apetece parar para sentar e usufruir das actividades e brincadeiras — os mais novos serão “tentados” em vários instantes a ir experimentar um baloiço ou outro tipo de brinquedos comuns nos parques infantis. Os mais velhos poderão sempre entreter-se a ler as placas informativas, onde houve preocupação em contar histórias sem descurar o rigor científico.

Convenhamos que os nomes destes bichos não são fáceis de pronunciar, mas, mais importante que isso (perdoem-nos os cientistas), é perceber ao vivo e a cores como é que os seres vivos se foram adaptando ao seu meio ambiente para sobreviver. Dizer ao vivo e a cores é talvez um exagero, porque os mais de 120 animais que estão espalhados pelo parque são meros modelos, construídos numa fábrica da Alemanha. Mas são modelos construídos à escala real, com o maior rigor científico. Que ninguém se espante, logo à entrada, com o tamanho das meganeura, um parente das libelinhas, que foram dos maiores insectos que já habitaram o planeta. Imagine uma libelinha pesar meio quilo. Ler as placas informativas ajuda a perceber que só existiam na altura do período Carbonífero (há 300 milhões de anos), quando a concentração de oxigénio era muito elevada.

Uma das grandes curiosidades do Dino Parque é a possibilidade de, pela primeira vez, ser possível visualizar os modelos dos dinossauros descobertos em Portugal, nomeadamente na Lourinhã. Por exemplo, o Torvosaurus gurneyi, o maior predador terrestre do Jurássico, com 11 metros de comprimento, e que habitou o planeta muito antes de existir o agora famoso Tyrannosaurus Rex (e Steven Spielberg e o seu Parque Jurássico têm muita responsabilidade nisso).

O T-Rex, como a maioria das crianças a ele se refere, até pode ser o dinossauro mais famoso, e do qual todos sabem o nome. Mas o elemento mais novo da família cá de casa — que olhou com atenção para todos eles — confessou que o dinossauro que tinha gostado mais de conhecer foi “o maior de todos”, aquele em que os trilhos nos deixam passar por debaixo dele e ter uma noção exacta do seu tamanho. É um Lourinhanosaurus alenquerensis, um herbívoro tão grande (chegava a ter 17 metros de comprimentos e pesava 17 toneladas) que não poderia ser caçado por predadores solitários. “Este é o mais bonito do mundo.” Porque não deixar o título deste texto à simplicidade da avaliação de uma criança?

Pôr as mãos nos fósseis Foto Para além dos percursos ao ar livre, há no edifício central do Dino Parque alguns argumentos de peso que justificam uma visita. Para começar, o Museu da Lourinhã, onde se exibe o espólio de descobertas paleontológicas na região. E há, também, o laboratório, onde, através de janelas de vidro, se pode observar, ao vivo, a preparação dos fósseis. Depois de visitar ambos, e perceber que o que parecia uma pedra afinal é um fóssil, e que há técnicas para os trabalhar e “produzir ciência”, é natural que os miúdos queiram experimentar ser paleontólogo por uns minutos. E poderão fazê-lo no Pavilhão das Actividades, onde há vários desafios relacionadas com a paleontologia.

Dino Parque Lourinhã Rua Vale dos Dinossauros, 25

Abelheira

2530-059 Lourinhã

Tel.: 915 888 207; 261 243 160

E-mail

Site Horário: todos os dias, a partir das 10h. O horário de encerramento varia ao longo do ano. Nos meses de Janeiro, Fevereiro, Outubro, Novembro e Dezembro, fecha às 17h; de Março a Maio, às 18h; de Junho a Setembro, às 19h. Preços: as crianças até aos três anos não pagam, pagam 9,50€ dos quatro aos 12 anos, e dos 13 em diante pagam 12,50€. Há vários bilhetes de família, sem que os descontos sejam propriamente expressivos: dois adultos e duas crianças pagam 39,50€

