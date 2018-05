“Façam de conta que estão em vossa casa.” Foi desta forma que as portas de Aconchego do Quintal se abriram para a Fugas. Fica em São João da Madeira e é um espaço onde só “comida de verdade” está autorizada a entrar.

Aconchego do Quintal nasce sob o conceito farm to table (do campo à mesa). E por uma razão muito simples: a maior parte dos produtos servidos vêm directamente do quintal das proprietárias, Francisca e Dilma Feiteira. “Tudo o que nós servimos, ou a grande maioria, procuramos que seja o mais sazonal possível”, conta-nos Francisca. E quando não vêm do quintal chegam de produtores locais com quem têm parcerias, como é o caso da Casa Agrícola de Arouca. Não é, portanto, difícil decifrar o nome do estabelecimento. “Aconchego” porque querem que as pessoas se sintam em casa quando lá vão. E “Quintal” porque queriam “que tivesse essa tal parte que remetesse ao campo, à horta, que remetesse para o verde”.

Tudo começou quando Francisca ainda estava no Brasil, a trabalhar numa empresa de alimentos biológicos. E foi durante uma conversa com a sua mãe, Dilma, que a ideia começou a ser construída. “Temos a nossa horta, podíamos fazer alguma coisa com isso”, dizia-lhe. E foi o suficiente para a convencer a regressar: juntas, mãe e filha decidiram que iam abrir um espaço.

Aberto das 9h às 19h, servem pequeno-almoço, almoço ou lanche. Para a primeira refeição do dia há torradas, papas de aveia ou iogurte com granola. É numa lista improvisada, escrita num quadro de ardósia, que os clientes lêem as opções disponíveis para o almoço. Dela faz sempre parte uma salada com grão acompanhada com legumes da estação e depois um “prato mais quentinho, mais substancial”, explica-nos Francisca. Também pode ser servido caril, ovos mexidos com presunto, tostas, a feijoada (branca e preta) ou o arroz negro, “que normalmente leva espinafres feitos com bechamel de caju e cogumelos ou ovos escalfados”. A acompanhar há cervejas artesanais, vinho a copo ou sumos naturais do dia. Além de restaurante, o Aconchego funciona também como uma espécie de mercearia. Logo à entrada, não dá para desviar o olhar da grande variedade de produtos alimentares que enchem as prateleiras até ao tecto: há granolas, manteigas, pão, cervejas artesanais, biscoitos ou frutos secos.

Aconchego do Quintal Foto Avenida do Vale, 617,

São João da Madeira

Tel.: 256 888 064

Facebook

Instagram Pequeno-almoço, almoço e lanche. Abertos de segunda

a sábado, das 9h às 19h. Preços: Café a 0,70 cêntimos; sumos naturais a 1,80€; vinho a copo a 2,50€; tosta de abacate com ovo a 5€; húmus com palitos de cenoura e pão a 5€; tábuas do quintal a 12€; iogurte com granola e compota de fruta a 2,50€; torradas com manteiga, compota, azeite, banana ou manteiga de amendoim a 2€; cheese cake e brownie a 3€; muffins a 1,30€.

A decoração foi toda pensada ao pormenor e por isso nada está colocado ao acaso. Há dispensadores fixados na parede com uma grande diversidade de produtos: sementes, lentilhas, quinoa (preta e vermelha), feijão, amêndoas, trigo e muito mais. Há um relógio estrategicamente posicionado no centro de uma parede (não vá alguém correr o risco de se esquecer que são horas de comer). O balcão funciona como uma montra para as sobremesas. O mais difícil poderá ser mesmo escolher. Há brownies de batata-doce, cru ou com 70% de cacau com pistachos. E o melhor? “Todos eles sem nenhum tipo de açúcar. São feitos com farinha de amêndoa, sem lacticínios e sem farinhas refinadas.” Muitas vezes também há muffins ou um bolo “mais tradicional”, como por exemplo o bolo de maçã. Não esquecer o cheese cake, “uma das sobremesas mais famosas”.

No Aconchego, vinca Francisca, só há “comida com sabor a comida”. “Nós às vezes até nos esquecemos do sabor das coisas. E aqui nós voltámos com esses sabores.” E talvez seja por isso que a “casa está sempre cheia”. É também para que não se percam os sabores que iniciaram o curso “cozinha de verdade para o dia-a-dia”. Nele, vão ensinar a cozinhar receitas com ingredientes frescos, sazonais e naturais. Todas elas “simples” e “rápidas” de confeccionar. Quem tiver interesse e quiser mais informações basta enviar um email para aconchegodoquintal@gmail.com.

O Aconchego do Quintal é, então, um convite a todos aqueles que gostam de comer. Isto porque as “pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas”, como não deixa mentir uma das placas decorativas por lá penduradas.

