Uma festa britânica, de Windsor às Falkland

Windsor recebeu dezenas de milhares de pessoas se concentraram para cumprimentar o príncipe Harry, 33 anos, e Meghan Markle, 36 anos que se casaram este sábado. Mas não foi só nesta pequena cidade britânica que se celebrou o casamento real: também noutros territórios britânicos além-mar se festejou a data, com multidões a juntarem-se para assistir à cerimónia pela televisão em locais como Gibraltar. No arquipélago das Falkland, território britânico no Atlântico Sul cuja soberania é reclamada pela Argentina, houve baile no quartel da forças armadas em Port Stanley.