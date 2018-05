O fundo de investimento Capital Group reduziu a sua posição na EDP para 9,973% do capital. De acordo com o comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais pelo grupo norte-americano esta sexta-feira à noite, a participação baixou do patamar dos 10% na passada terça-feira, dia 15 de Maio. Até aqui, detinha 12% da eléctrica.

A 15 de Maio, as acções fecharam nos 3,44 euros, valor que passou para os 3,40 euros no dia seguinte, quando o fundo alienou mais algumas acções no mercado (o fundo, que gere carteiras de investimentos em acções, está presente na EDP através de três sociedades).

Esta estratégia surge após o maior accionista, a China Three Gorges (CTG), ter avançado com uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) através da qual se propõe pagar 3,26 euros por título para assegurar a maioria do capital da empresa. Na passada sexta-feira, horas antes de ser comunicada a OPA, as acções fecharam nos 3,11 euros.

A CTG, detida pelo Estado chinês, já é dona de 23,27% da EDP, cabendo mais 4,98% a outra empresa controlada por Pequim, a CNIC. A Capital Group é o segundo maior accionista, cabendo a terceira posição à espanhola Oppidum Capital (da família Masaveu e do Liberbank), com 7,19%.

Na terça-feira, o conselho de administração executivo da EDP, liderado por António Mexia, considerou que o preço de 3,26 euros avançado pela CTG na sua oferta preliminar é insuficiente, defendendo que este “não reflecte adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo considerando a prática seguida no mercado europeu das utilities nas situações onde existiu aquisição de controlo pela oferente”.

