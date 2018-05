O futebolista internacional nigeriano Tyronne Ebuehi, de 22 anos, é reforço do Benfica, com o lateral direito a assinar um contrato válido por cinco épocas, anunciou neste sábado o clube da Luz.

O jogador, que está pré-convocado pela Nigéria para o Mundial 2018 na Rússia, chega ao Benfica proveniente dos holandeses do ADO Den Haag, equipa pela qual fez na última temporada 29 jogos.

"O Benfica é um grande clube, com excelentes condições. É conhecido em todo o mundo. O facto de estar sempre nos grandes palcos foi muito aliciante para mim. Na verdade, foi bem fácil escolher o Benfica", disse o jogador, em declarações à BTV.

Ebuehi, que disse ainda esperar estar no Campeonato do Mundo, de 14 de Junho a 15 de Julho, chega para uma posição na equipa do futebol do Benfica em que André Almeida tem sido a solução, após a saída de Nelson Semedo para o FC Barcelona.

O anúncio da contratação do lateral acontece um dia depois de o clube "encarnado" ter também comunicado a chegada do guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos, que na quinta-feira assinou um vínculo com as "águias", também por cinco épocas.

