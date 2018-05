A Juventus, já com o título garantido, despediu-se nesta sábado da edição 2017-18 da Serie A com um triunfo por 2-1 sobre o despromovido Hellas Verona, na 38.ª e última jornada da prova, no jogo que assinalou a despedia de Gianluigi Buffon da equipa de Turim.

PUB

Após uma primeira parte sem golos, o defesa Rugani, aos 49’, e o médio bósnio Pjanic, aos 52’, fizeram os golos da formação da casa, enquanto Cerci reduziu para os forasteiros, aos 76’.

O encontro ficou marcado pela despedida de Buffon, de 40 anos, que vai abandonar a Juventus após 17 temporadas na “vecchia signora”. O guarda-redes, visivelmente emocionado, foi substituído aos 64 minutos, perante uma enorme ovação.

PUB

A Juventus, que levantou o troféu de campeão no final do jogo, terminou a Serie A com 95 pontos, sagrando-se vencedora do campeonato italiano pela sétima vez consecutiva.

PUB