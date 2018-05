Cristiano Ronaldo marcou neste sábado no empate (2-2) do Real Madrid na visita ao Villarreal, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola de futebol, na qual o seu opositor garantiu o quinto lugar.

A uma semana de disputar a final da Liga dos Campeões, em Kiev frente aos ingleses do Liverpool, e já com o terceiro lugar do campeonato decidido, os “merengues” chegaram ao 2-0 no primeiro tempo, mas depois pouparam-se, baixaram o ritmo e o “submarino amarelo” empatou.

Após simulação que enganou defesa contrário, o galês Gareth Bale (11 minutos), inaugurou o marcador, sendo que o segundo tento surgiu na combinação habitual entre Marcelo e Cristiano Ronaldo, com o português a concluir de cabeça na pequena área.

O futebolista português fechou o campeonato com 26 tentos, isolando-se, provisoriamente, no segundo lugar da tabela, com mais um tento do que o uruguaio Luis Suárez e menos oito do que o argentino Lionel Messi, ambos jogadores do FC Barcelona.

O colombiano Roger Martínez (70 minutos), em lance individual concluído com remate vistoso, e Samu Castillejo (85), que surgiu isolado na cara do guarda-redes, empataram para os anfitriões, que jogaram sem pressão face à derrota do Bétis horas antes.

O conjunto andaluz, que também almejava o quinto posto, perdeu por 3-2 em casa do Leganés, mesmo jogando em vantagem numérica desde os 24 minutos, altura em que até vencia por 1-0.

Nos outros desafios, o Celta venceu o Levante por 4-2, o Sevilha o Alavés por 1-0, o Girona por 2-1 em casa do despromovido Las Palmas e o Getafe de Antunes por 1-0 no recinto do lanterna vermelha Málaga.

O campeão Barcelona, que festejou já o seu 25.º título de campeão, encerra a época domingo em casa com a Real Sociedad, enquanto o 'vice' Atlético de Madrid, que a meio da semana conquistou a Liga Europa, com 3-0 sobre os franceses do Marselha, termina a temporada em casa com o Eibar.

