O Chelsea conquistou neste sábado a Taça de Inglaterra após derrotar, em Wembley, o Manchester United, por 1-0. Num jogo intenso, os “blues” garantiram a vitória no troféu com um golo do belga Eden Hazard, aos 22 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Onze épocas depois, Manchester United e Chelsea reencontraram-se na final da Taça de Inglaterra, novamente com José Mourinho como um dos protagonistas da partida e com novo triunfo dos “blues”, mas desta vez o treinador português saiu como derrotado.

Depois de a 19 de Maio de 2007 um golo do avançado costa-marfinense Didier Drogba ter garantido a Mourinho a conquista do troféu na liderança do Chelsea, o técnico teve agora os londrinos como rivais e não conseguiu vencer o quarto título no Manchester United.

Num jogo intenso e polémico, o único golo surgiu na sequência de uma grande penalidade, cometida aos 22 minutos por Phil Jones sobre Hazard. Na conversão do castigo, o belga não falhou e, apesar do domínio do Manchester United no resto da partida, o Chelsea segurou a vantagem e venceu a prova pela oitava vez.

