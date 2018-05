O Benfica assegurou neste sábado, pela 24.ª vez, a conquista do campeonato nacional de juniores, ao vencer o Leixões por 3-1, em encontro da 12.ª jornada da fase de Apuramento de Campeão, disputado no Seixal.

PUB

A formação comandada por João Tralhão, que só precisava de empatar para selar o ceptro a duas rondas do fim, chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Miguel Nóbrega (22 minutos), João Félix (32), de penálti, e Úmaro Embaló (42).

Na segunda metade, Vasco apontou o golo dos forasteiros, aos 61 minutos.

PUB

Com duas jornadas por disputar, os "encarnados" somam 30 pontos, contra 22 do Sporting, que ascendeu ao segundo lugar, ao vencer em casa por 2-1 o Sporting de Braga, agora terceiro, com 20.

O Benfica, que não ganhava a prova desde 2012-13, passou a contar 24 títulos, contra 22 do FC Porto e 17 do Sporting, campeão em 2016-17.

PUB