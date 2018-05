Treze pessoas sentaram-se à mesa das conferências de imprensa do Festival de Cannes para a apresentação de O Homem Que Matou Dom Quixote. Poder-se-ia imaginar aí um gesto calculado de humor de Terry “Monty Python” Gilliam – e ele próprio diria a seguir que demorou três semanas a preparar esta sessão com os seus actores –, mas terá sido apenas uma coincidência “bíblica”, o quadro que de algum modo ajudou a concluir a saga deste projecto antigo do realizador. Mesmo sabendo-se que a história vai prosseguir... nos tribunais.

A verdade é que O Homem Que Matou Dom Quixote finalmente existe, e chegou já ao grande ecrã. O filme com que Terry Gilliam começou a sonhar no início da década de 90, e que teve uma primeira tentativa de rodagem, que acabaria abortada, em 2000, tem a sua estreia mundial, este sábado, na sessão de encerramento do 71.º Festival de Cannes, acompanhado por um suplemento de publicidade inesperado, decorrente do processo intentado contra o realizador por Paulo Branco.

“Obrigado, Paulo, por teres desempenhado este papel com tanta intensidade”, agradeceu Gilliam, associando mesmo a figura do produtor português ao imaginário das personagens de Miguel de Cervantes – “estas personagens existem na realidade”, disse – a meio da conferência de imprensa realizada a anteceder a exibição do filme na última noite do festival.

A história mais recente da saga de O Homem Que Matou Dom Quixote também é conhecida. Depois de anunciado no Festival de Cannes de 2016 pela dupla Terry Gilliam-Paulo Branco como uma ambiciosa co-produção europeia, a rodagem do filme começaria na Primavera do ano a seguir, já quando o realizador tinha rompido com o produtor português e a Alfama Films. A parte portuguesa da produção passaria para as mãos da Ukbar Filmes, e foi esta que se ocupou de gerir a rodagem realizada em Portugal, no Convento de Cristo, em Tomar.

Paulo Branco, entretanto, interpôs um processo num tribunal de Paris a reivindicar os direitos sobre O Homem Que Matou Dom Quixote, e a polémica agudizou-se quando a direcção de Cannes anunciou a selecção do filme para encerrar a presente edição do certame.

O Homem Que Matou Dom Quixote chegou finalmente agora ao grande ecrã da Croisette, autorizado pelo tribunal, que viabilizou também a sua exploração comercial em França – mesmo se a questão definitiva dos direitos continua por resolver.

Primeira rodagem em 2000

Foi neste contexto que Terry Gilliam se apresentou sorridente e feliz na passadeira vermelha de Cannes, posando para as fotografias em poses vitoriosas, e aparentemente recuperado do problema de saúde que o levou ao hospital há duas semanas.

Elogiando genericamente o filme, os jornalistas quiseram conhecer o sentimento do cineasta, terminada a saga de duas décadas para a concretização do projecto. “Os meus filmes não são loucos, são antes realistas, falam do mundo real”, respondeu Gilliam, admitindo ter feito alterações no guião, desde que, em 2000, problemas inesperados – como a doença do actor Jean Rochefort (entretanto desaparecido), que fazia o Dom Quixote, além de inundações e do ruído de aviões da NATO no plateau em Navarra, Espanha – obrigaram à interrupção da rodagem.

Agora ladeado pelos actores Jonathan Pryce (o novo Dom Quixote, que já trabalhara com Gilliam em Brazil, o Outro Lado do Sonho, 1985, e A Fantástica Aventura do Dragão, 1988), Adam Driver (que substituiu Johnny Depp), Jordi Molla, Olga Kurylenko, Rossy De Palma e a portuguesa Joana Ribeiro, o realizador evocou alguns dos momentos difíceis por que passou a rodagem. E citou especificamente a experiência vivida no Convento de Tomar, quando “a natureza, com o seu sentido de humor”, enviou a chuva para um plateau com centenas de actores e figurantes, e efeitos especiais pirotécnicos. “Esse foi o único momento em que vi o Terry com menos adrenalina do que o costume”, recordou Jordi Molla.

Lenda ou autobiografia?

Todas estas histórias em volta deste que chegou a ser designado como “o filme maldito” de Gilliam acabaram por condicionar, de algum modo, a recepção de O Homem Que Matou Dom Quixote em Cannes. E se as intervenções na conferência de imprensa tenderam a elogiar e a aplaudir o resultado, já a crítica internacional desenvolveu leituras diversas. Luis Martínez, do El Mundo – na véspera da estreia, Terry Gilliam deu uma entrevista colectiva à imprensa espanhola –, viu em O Homem Que Matou Dom Quixote a pegada da “autobiografia”: “Gilliam não só cura a obsessão de rodar esta fita como explica as razões do seu empenho pertinaz nela – ele é simultaneamente o Quixote encantado e o Sancho desencantado.” Thomas Sotinel, do Le Monde, faz uma associação entre o visionamento do filme e a experiência de alguém que “entra num quarto de hospital onde se encontra um amigo que acaba de ser objecto de uma cirurgia estética”. “A história deste filme tornou-se uma das grandes lendas do cinema”, acrescenta.

Já Peter Bradshaw, do Guardian, compara com obras anteriores do realizador, como Brazil ou 12 Macacos, “visualmente bem mais ambiciosos, e mesmo revolucionários no estilo”. Mas destaca no novo trabalho “uma doce jovialidade” e “uma alegre natureza”, além de elogiar a actuação de Jonathan Pryce.

Menos entusiasta se mostrou Luc Chessel, do Libération, que viu Gilliam a passar “ao lado” do herói de Cervantes. “O Homem Que Matou Dom Quixote faz jus ao seu título, e é simultaneamente o filme certo para o encerramento de um festival, também ele, crepuscular: tem qualquer coisa de terminal.”

A terminar a conferência de imprensa, perguntaram a Terry Gilliam para quando um novo filme. “Não faço a mínima ideia. Não tenho nada em mente. Fiquei tão triste por ter trabalhado tanto, e por ver-me ficar sem nada, sem futuro, se não com a morte à minha frente”, respondeu o cineasta, que, à noite, à entrada para a sessão de encerramento, sobre a passadeira vermelha, foi recebido em apoteose no Palácio do Festival.

