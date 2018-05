É uma história de família, daquelas a que talvez todos queiramos pertencer pelas cores e pelos sentimentos que são não só a sua promessa mas a sua realidade – toda ela inventada, claro. Porque é uma família que se formou pelo crime, pelo delito — e o roubo é apenas um deles –, é uma família recomposta com quem já falhou antes no casamento ou com quem foi vítima de abuso. Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda, recebeu este sábado a Palma de Ouro de Cannes 2018, atribuída pelo júri presidido por Cate Blanchett, e que integrou ainda o actor chinês Chang Chen (Happy Together, de Wong Kar-wai), a argumentista, realizadora e produtora norte-americana Ava DuVernay (Selma), o realizador francês Robert Guédiguian, a cantora do Burundi Khadja Nin, a actriz francesa Léa Seydoux (A Vida de Adèle), a actriz americana Kristen Stewart, e os cineastas Denis Villeneuve e Andrey Zvyagintsev.

PUB

Belíssimo palmarés da presidente e dos seus jurados, que fecham sem mácula uma prestação que há duas semanas começara com uma conferência de imprensa em que resistiram à produção de simplificações, à fixação de agendas sobre a sua equipa; em que assumiam o voto na longa duração. Este palmarés é o exercício disso: o trumpismo e o racismo, através do filme de Spike Lee (a história inacreditável mas verídica de um polícia negro que se infiltrou no Ku Klux Klan), os imigrantes, o cinema como porta-voz, através do filme de Nadine Labaki (a ficção, rodada com histórias reais, de um miúdo que leva os pais a tribunal por lhe terem dado vida), estão no palmarés, e eram os dois títulos favoritos, BlacKkKlansman e Capharnaum, sintonizados com a desordem bíblica do mundo. Mas nem Spike Lee chegou ainda à Palma, ele que é dos históricos do festival e um "derrotado" histórico, nem a estreante no concurso, a libanesa Labaki, autora do filme empático desta edição. A Palma de Ouro fecha-se no espaço da intimidade como lugar de reinvenções também veementes, naquele que é o melhor dos últimos filmes do japonês Kore-eda.

Palma de Ouro Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda

PUB

Grande Prémio BlacKkKlansman, de Spike Lee

Prémio do Júri Capharnaüm, de Nadine Labaki

Palma de Ouro Especial Jean-Luc Godard, Livre d'Image

Prémio de Realização Pawel Pawlikowski, por Cold War

Prémio de Argumento (ex-aequo), Lazzaro Felice, de Alice Rohrwacher, e 3 Faces, de Jafar Panahi

Prémio de Interpretação Feminina Samal Yeslyamova, por Ayka, de Sergey Dvortsevoy

Prémio de Interpretação Masculina Marcello Fonte, por Dogman, de Matteo Garrone

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tudo, na cerimónia, começara com o dedo apontado ao mundo, com o j'accuse de Asia Argento, a contar que em 1997, quando tinha 21 anos, ali mesmo, em Cannes, foram "violada" por Harvey Weinstein, e que o festival, com muitos dos que estavam ali sentados, tinham sido cúmplices e o ambiente propício a esse tipo de comportamento - desejando que Weinstein nunca mais seja aceite no festival.

PUB

O palmarés começou com o prémio de interpretação feminina a Samal Yeslyamova, por Ayka, de Sergey Dvortsevoy, maravilhosa e dolorosa epopeia por Moscovo, colocando-nos no corpo, nas dores, de uma mulher que acabou de dar à luz mas não tem tempo, porque tem dívidas. Seguir Samal e seguir o actor premiado, Marcello Fonte (Dogman), em quem o italiano Matteo Garrone disse ter encontrado a poesia lunar de Buster Keaton, seu ídolo, foram duas revelações do festival; com eles, por eles, acedemos aos filmes. Curioso ter sido Roberto Benigni a entregar o prémio a Marcello, actor de 39 anos que tem em Dogman o seu primeiro papel principal como tratador de cães abusado por um bully cocainómano. Uma das versões iniciais do argumento do filme de Garrone, quando Dogman ainda se chamava O Amigo do Homem, chegou a ser proposta a Benigni.

PUB