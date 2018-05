O vestido de casamento de Meghan Markle foi desenhado por Clare Waight Keller, a primeira directora criativa da Givenchy. Com um corte elegante e minimalista, o vestido tem um decote bateau, que destaca os ombros, e mangas de três quartos.

O véu de tule de seda tem cinco metros e representa a flora dos 53 países da Commonwealth, através das flores bordadas à mão. A segurar o véu está a tiara de diamantes e platina que pertenceu à Maria, a rainha que casou com Jorge V (trisavó de Harry). É o "algo emprestado" de Meghan, já que foi Isabel II que lha emprestou. A noiva usa ainda brincos e uma pulseira da Cartier.

Markle conheceu Keller no início de 2018 e escolheu trabalhar com a criadora "devido à sua estética elegante e intemporal, costura impecável e conduta calma" e de forma a poder "destacar o sucesso de um talento britânico", que já trabalhou em Pringle of Scotland, Chloé e, na presente, Givenchy, justifica o Palácio de Kensington, em comunicado.

