A conversa Sem Filtro chega ao sétimo episódio. À mesa estão Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP e moderadora do programa. O convidado esta semana foi o humorista Guilherme Duarte.



Esta semana voltámos a falar na crise no Sporting — que todos os dias ganha novos contornos —, mas também nas (elevadas) rendas dos estudantes e os planos do Goveno para as resolver e no casamento da realeza britânica, com a união entre Megan Markle e o príncipe Harry.



Pode ainda ouvir o programa Sem Filtro no SoundCloud, no iTunes e no Spotify. Veja todos os programas nesta página.