António Costa continua a ser feliz no Parque das Nações, 20 anos depois de ter inaugurado a Expo-98. É esta a frase que abre a grande entrevista que publicámos esta sexta-feira no Ípsilon.



Na altura ministro dos Assuntos Parlamentares, António Costa tutelou a Exposição Mundial. Hoje, o agora primeiro-ministro partilha memórias com duas décadas, analisando à distância como foi fazer a Expo-98 e que legado deixou, mas também sobre o momento atual, numa reflexão sobre urbanismo, habitação e turismo, sobre o financiamento da Cultura e sobre a discussão em torno do Museu dos Descobrimentos.



Esta entrevista, conduzida pela jornalista Isabel Salema, realizou-se na semana passada no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.