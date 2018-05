O PayPal confirmou que vai comprar a startup sueca iZettle por 2,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de euros), o maior investimento da empresa norte-americana até agora. A aquisição é uma forma de lidar com as ameaças de empresas como o Facebook, a Apple e a Amazon, que já entraram no mercado dos pagamentos.

O negócio chega cerca de uma semana depois de a pequena empresa europeia ter anunciado estar a considerar entrar em bolsa. Fundada em 2010, a iZettle fabrica leitores de cartões portáteis e outros produtos para pagamentos digitais que, ao serem ligados a um smartphone, permitem que pequenos negócios comecem a aceitar pagamentos em cartão, ou via chip NFC (Near Field Communication). É concorrente da Square, uma empresa do mesmo género, criada e gerida pelo presidente do Twitter, Jack Dorsey.

“A oportunidade com a PayPal era demasiado boa para recusar”, justifica Jacob de Geer, director executivo da iZettle num comunicado sobre a mudança de direcção no futuro da empresa. “A dimensão global e os 19 milhões de relações comerciais da PayPal permitem-nos evoluir mais rapidamente e chegar mais longe. Com a marca da iZettle, capacidades e talento [a empresa] pode nivelar as oportunidades para pequenas empresas em todo o mundo.”

De acordo com informação de um comunicado conjunto da iZettle e do PayPal, espera-se que a startup europeia tenha cerca de 165 milhões de euros em receitas.

“O negócio permite que a PayPal desenvolva soluções de múltiplos canais para pequenas e médias empresas em todo o mundo”, comenta Pinar Ozcan, professor de marketing estratégico na Universidade de Warwick, no Reino Unido, num email enviado ao PÚBLICO. “É particularmente importante numa altura em que gigantes como a Apple, Amazon e Facebook também estão a crescer no sector dos pagamentos digitais.”

Os pagamentos no Facebook Messenger, por exemplo, estão activos na europa desde o final de 2017.

“As pequenas empresas são o motor da economia global”, defende o presidente e director executive do PayPal, Dan Schulman, em comunicado. “Queremos continuar a expandir a nossa plataforma para competir e ganhar online, em loja, e por telemóvel.”

Em Janeiro, as acções do PayPal caíram 10%, depois de o eBay anunciar que ia trocar a empresa pela holandesa Adyen como o parceiro principal no processamento de pagamentos. “A compra [da iZettle] também dá ao PayPal alternativas de crescimento”, nota Pinar Ozcan.

