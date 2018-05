O Instituto Superior Técnico (IST) lançou uma rede de parceiros, já com sete empresas, que assumem um compromisso financeiro para projectos de formação e investigação científica e para apoiar alunos com dificuldades económicas, disse nesta sexta-feira o presidente do IST.

PUB

O objectivo desta rede é aproximar as empresas do estabelecimento de ensino superior, uma aposta já tentada por vários governantes, para que as universidades possam responder às necessidades de desenvolvimento tecnológico do tecido empresarial e estas aproveitem o resultado da investigação científica para os seus negócios. A iniciativa será lançada na quarta-feira, quando serão assinalados os 107 anos do Técnico, numa cerimónia que vai contar com a presença dos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Em declarações à agência Lusa, à margem de um encontro com jornalistas a propósito do aniversário, o presidente do IST explicou que a ideia da rede de parceiros, que está a negociar a entrada de mais 12 entidades, é "trazer as empresas para uma relação prolongada e estável com o Técnico".

PUB

Assim, "passam a ter acesso aos nossos graduados, mas também trazem para o Técnico as necessidades das empresas, não só de formação, mas relacionadas com tecnologias que estão a ser usadas ou desenvolvidas" em cada unidade empresarial, explicou Arlindo Oliveira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As empresas podem patrocinar cátedras ou bolsas ou outros mecanismos de desenvolvimento das pessoas, criando "uma sinergia significativa", acrescentou. Na responsabilidade social, é integrada a intenção de várias empresas de dar apoio a alunos do Técnico cujas famílias têm dificuldades em suportar os encargos de estudar em Lisboa.

Os bancos Santander Totta, Caixa Geral de Depósitos e BPI, a THales, NovaBase, The Navigator e a McKinsey são as empresas que já fazem parte da rede do Técnico, ficando com proximidade a alunos, mas também aos professores e investigadores.

PUB