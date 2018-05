A Fundação Gulbenkian lançou nesta sexta-feira um projecto de 2,5 milhões de euros ao qual podem candidatar-se organizações que pretendam desenvolver Academias do Conhecimento para crianças e jovens com menos de 25 anos. As candidaturas decorrem até 11 de Junho. A Gulbenkian pretende alcançar 10.000 jovens nos próximos cinco anos.

Tal como o PÚBLICO noticiou há dias, o objectivo é dotar uma centena de organizações sem fins lucrativos de "metodologias e estratégias que, comprovadamente, desenvolvam novas competências" junto desta população.

"Metade dos empregos está em risco pela automação. Quatro em cinco crianças que estão a entrar agora na escola vão sair para o mercado de trabalho para exercer funções que ainda não existem", afirma a fundação em comunicado, frisando que nessa altura (2030), 40% das competências hoje consideradas chave estarão obsoletas.

É neste contexto que surgem as Academias Gulbenkian do Conhecimento, "num movimento de promoção de competências ainda pouco desenvolvidas no sistema educativo convencional".

As academias podem ser criadas por organizações púbicas e privadas, sem fins lucrativos. Podem ser associações juvenis ou de pais, culturais ou desportivas, não-governamentais (ONG), Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), autarquias, escolas ou universidades. Os projectos devem incidir no desenvolvimento de novas competências.

"Enquanto projectos sediados em organizações, às academias caberá o desafio de promover actividades de âmbito artístico, científico, comunitário, cultural ou desportivo", em áreas tão diversas como a educação, a saúde, questões sociais ou tecnológicas, que desenvolvam competências como o pensamento crítico, a comunicação, a resiliência, o trabalho em equipa, a superação da frustração, a capacidade de resolver problemas complexos ou a adaptação à mudança.

Todas as academias poderão contar com apoio técnico e mentoria, além do financiamento, da Gulbenkian.

