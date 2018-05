Um grupo de presidentes de concelhias do CDS-Porto desafiou o actual líder da concelhia de Vila Nova de Gaia, Fernando Barbosa, a candidatar-se à liderança da distrital, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira. A decisão surgiu depois de uma reunião esta quinta-feira à noite de presidentes de concelhias e de militantes do Porto, de acordo com o mesmo comunicado que não identifica nem o número nem os dirigentes presentes.

A nota à imprensa é assinada pelo líder da concelhia de Amarante (e vereador na câmara) Adriano Santos, pelo vereador da Trofa Renato Pinto Ribeiro e por Madalena Silva, fundadora do CDS-PP de Felgueiras. Fernando Barbosa, actual vice-presidente da distrital, pondera uma candidatura à distrital do Porto contra a de Cecília Meireles, também vice-presidente da distrital e do partido. O grupo quer dar força à candidatura de Barbosa por ter "proximidade local", por não exercer funções “em nenhuma autarquia” nem ser deputado na Assembleia da Republica, "o que lhe tomaria o tempo suficiente para o exercício da sua função".

Sem nunca se referir a Cecília Meireles, autarca, deputada e vice-presidente do partido, a declaração é ainda um recado para a dirigente nacional ao diferenciar Barbosa por não fazer parte da "estrutura superior do partido, função de elevada ocupação."

