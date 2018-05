O Sporting primeiro, depois Bruno de Carvalho

Como jornal de referência que é, o PÚBLICO do pretérito dia 16 de Maio, não deveria, na minha perspectiva, ter publicado a fotografia de Bruno de Carvalho na primeira página (em vez da foto do truculento presidente do Sporting poderia ter publicado a foto da equipa), pela simples e singela razão de Bruno de Carvalho não ser uma referência aprazível. É um homem vaidoso, narcisista, impante, provocador, com alguns tiques de tiranete a que agrega a sua voz metalizada e irritante, evidenciando lacunas sob o ponto de vista cultural e ético. Não se percebe mesmo como o cirurgião Eduardo Barroso o apoiou ( e apoia?). O que se passou em Alcochete foi um acontecimento selvático e bárbaro, verificando-se que o clube tem bárbaros que enfileiram as suas hostes desportivas.

Julgo que os jogadores do Sporting devem, se for possível, rescindir unilateralmente os contratos, particularmente os jogadores mais talentosos e Bruno de Carvalho que se amanhe. Os adeptos devem continuar a mostrar a sua solidariedade e apoio aos jogadores e treinador. Por sua vez, a massa associativa deverá pensar já noutro presidente mais compreensivo, mais dialogante, mais conciliador, mais aglutinador e, fundamentalmente, mais educado. Em suma, um presidente com mais nível, que evidencie, por exemplo, a ironia e o sentido de humor de um senhor que se chama Jorge Nuno Pinto da Costa.

António Cândido Miguéis,Vila Real

A violência no desporto, ou a árvore na floresta

Já foi profusamente criticado e comentado o cobarde ataque à Academia de futebol do SCP, com destruição de instalações e espancamento de diversos jogadores e equipa técnica. Como habitualmente, o Governo reage com indignação e propondo mais alterações legislativas e uma nova autoridade contra a violência. Mas o governos terão de ser proactivos e não reactivos, como têm preferido fazer sempre. E o Governo tem mas é que reformar a Justiça, de alto a baixo. É que a situação de diversas figuras bem públicas terem sido condenadas em tribunal com penas efectivas de prisão, e conseguirem durante anos a fio contornar esta com sucessivos recursos nos vários tribunais superiores, cria um sentimento de impunidade perante o crime. Para o povo, o exemplo terá sempre de vir de cima.

Manuel Martins, Alandroal

"Foi chato ver..."

“Foi chato ver os familiares preocupados”. Foi assim que Bruno de Carvalho considerou o ataque de uma milícia encapuzada a jogadores e à equipa técnica do Sporting Clube de Portugal, fazendo lembrar a Noite de Cristal hitleriana. Enquanto o Governo assobia para os lados perante a violência que grassa nos campos de futebol, correm mundo as imagens do balneário sportinguista vandalizado. Afinal, o jardim à beira mar plantado não é tão aprazível como se apregoa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

