Um homem armado entrou num dos campos de golfe de Donald Trump, em Miami, e disparou vários tiros enquanto "gritava alguma informação" sobre o Presidente norte-americano. O autor dos disparos foi baleado pela polícia e está a ser tratado num hospital da região.

"Ele tinha uma bandeira americana, que abriu em cima do balcão", disse o director da polícia do condado de Miami-Dade, Juan Perez. O caso está a ser investigado pela polícia local e pelo FBI.

O tiroteio aconteceu às primeiras horas desta sexta-feira, por volta da 1h30 da madrugada (hora local, 6h30 em Portugal continental), no empreendimento de luxo Trump National Doral, que inclui um hotel e quatro campo de golfe.

Quando a polícia chegou ao local, o homem estava "a gritar alguma informação sobre o Presidente Trump" e o alarme de incêndio estava a tocar – o chefe da polícia de Miami-Dade disse que o alarme tinha sido accionado pelo suspeito para atrair os agentes para a entrada.

Na troca de tiros que se seguiu o atacante foi ferido nas pernas. Um agente também ficou ferido, sem gravidade, mas não como resultado da troca de tiros.

O filho mais novo do Presidente Trump, Eric Trump, agradeceu a actuação da polícia numa mensagem publicada no Twitter esta manhã: "Um enorme agradecimento aos homens e mulheres incríveis do Departamento de Polícia de Doral e à polícia de Miami-Dade. Mantêm a nossa comunidade em segurança todos os dias. Estamos muito gratos!"

Na altura dos disparos o Presidente dos EUA estava na Casa Branca, em Washington D.C.

