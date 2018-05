Pelo menos oito pessoas morreram num tiroteio na manhã desta sexta-feira na Escola Secundária de Santa Fé, no estado norte-americano do Texas.

A polícia deteve o principal suspeito e uma segunda pessoa cujo envolvimento não é ainda claro.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, já reagiu no Twitter a este ataque: Tiroteio numa escola no Texas. As primeiras informações não indicam nada de bom. Deus abençoe a todos!"

