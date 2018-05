Quase 11 semanas depois das eleições legislativas em Itália, o populista Movimento 5 Estrelas (M5S) e a Liga, partido de extrema-direita, chegaram a um acordo de Governo. Ao contrário do primeiro rascunho conhecido, o documento não inclui um mecanismo de saída do país da moeda única europeia nem a obrigatoriedade da pregação em italiano nas mesquitas, mas são mantidas medidas de combate à imigração e uma aproximação à Rússia.

O "Contrato de Governo para a Mudança" – como os dois partidos baptizaram o acordo de governação – aponta a necessidade de discutir alguns tratados europeus, como o Tratado de Dublin, que regula a distribuição dos imigrantes na União Europeia.

A imigração foi um dos temas fortes da campanha da Liga e o programa prevê a expulsão de 500.000 imigrantes ilegais e medidas para acabar com a "imigração de negócios", uma expressão que Matteo Salvini, o líder do partido de extrema-direita tem usado, para desmerecer o trabalho das ONG que trabalham no acolhimento a refugiados no Mediterrâneo.

Os dois partidos querem também fazer um recenseamento de todos os imãs que pregam em Itália. Porém, face ao primeiro esboço do programa que tinha sido conhecido no início desta semana, desaparecem medidas como a obrigatoriedade da pregação em italiano nas mesquitas.

Em relação à primeira versão do acordo entre M5S e Liga, que tinha sido conhecida no início desta semana, o documento final não inclui a saída da Itália do euro nem o pedido ao Banco Central Europeu (BCE) para o cancelamento da dívida italiana. Os dois partidos querem, no entanto, renegociar o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Pacto de Estabilidade, que obriga os países membros a respeitarem as regras de equilíbrio orçamental. Há também referências à renegociação da contribuição italiana para o orçamento europeu.

Em matéria de política externa, o documento final mantém o caminho de aproximação à Rússia que já estava incluído no primeiro rascunho. É pedido que sejam retiradas as sanções europeias contra Moscovo. Por outro lado, os dois partidos mantêm a Itália na NATO.

O programa de Governo italiano combina as propostas económicas dos dois partidos mais votados nas eleições do início de Março. A proposta do M5S de um rendimento social mínimo de 780 euros por mês foi incluída no documento, bem como a ideia de um imposto fixo para empresas e famílias entre 15% e 20%, que era proposta pela Liga. Analistas citados pelo El Mundo, estimam que as duas medidas terão um impacto financeiro de 65 mil milhões de euros anuais.

Os líderes do Movimento Cinco Estrelas (M5E), Luigi Di Maio, e da Liga, Matteo Salvini, têm agora de apresentar o acordo de Governo ao Presidente da República, Sergio Mattarella. Os dois partidos ainda não decidiram, porém, quem será o candidato a primeiro-ministro.

As conversações entre os dois partidos davam sinais de ter falhado no final de Março e chegaram a ser noticiadas conversações entre o M5S e o Partido Democrático, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi.

