A Justiça Federal emitiu esta quinta-feira um mandado de prisão contra José Dirceu, antigo ministro da Casa Civil do Governo de Lula da Silva e ex- número dois do ex-Presidente brasileiro, para que comece a cumprir a pena que lhe foi atribuída no processo Lava Jato.

José Dirceu tem até às 17h de Brasília (13h em Lisboa) de sexta-feira para se apresentar, avança a imprensa brasileira.

O ex-ministro foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em causa inclui-se o pagamento de "pelo menos 632 mil euros" entre 2007 e 2014 por parte de uma empresa do Grupo Espírito Santo (GES) e uma sociedade do universo Portugal Telecom (PT).

Em troca, o número dois de Lula da Silva favoreceu a PT e os interesses do Grupo Espírito Santo em negócios que envolviam empresas públicas do Brasil.

