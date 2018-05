Um Boeing 737 caiu pouco depois de ter levantado voo do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana. O canal estatal cubano avança que seguiam a bordo 104 pessoas.

As primeiras informações indicavam que o avião tinha como destino a Guiana, mas a rota era interna: de Havana para Holguín, na outra ponta da ilha, perto de Santiago de Cuba.

O nome da companhia aérea em causa ainda não foi determinado: as primeiras informações indicavam que o Boeing 737 era da Cubana Aviación, depois foi avançado que era da italiana Blue Panorama ao serviço da Cubana, mas a companhia italiana já desmentiu essa informação.

As primeiras imagens mostram uma bola de fogo visível do aeroporto e os bombeiros estão ainda a tentar dominar o incêndio provocado pela queda do Boeing 737. O avião terá caído na auto-estrada Rancho-Boyeros, junto ao aeroporto.

