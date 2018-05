Num vídeo transmitido nesta quinta-feira na televisão americana, o co-fundador e antigo presidente executivo da Microsoft Bill Gates afirmou que o Presidente dos Estados Unidos não sabe qual é a diferença entre os vírus HIV e HPV (nas siglas em inglês).

Durante um evento da Fundação Bill e Melinda Gates, a instituição filantrópica do casal, Gates estava a responder a perguntas do público e mencionou as suas reuniões com Donald Trump. O vídeo foi transmitido no programa televisivo All In with Chris Hayes, da emissora americana MSNBC, e Gates explica que, após a eleição de Donald Trump, os dois ter-se-ão encontrado em dois momentos. O diário britânico Guardian esclarece que os dois se reuniram, pela primeira vez, em Nova Iorque, em Dezembro de 2016. Ter-se-ão voltado a encontrar na Casa Branca, em Março de 2017, e em ambas as vezes Trump terá perguntado qual a diferença entre o HIV e o HPV.

PUB

O magnata da tecnologia afirma que pediu a Trump, durante uma das reuniões, que apostasse na inovação e no progresso científico para o desenvolvimento de uma vacina contra o HIV. "Em ambas as reuniões, ele perguntou-me se a vacinação não era nociva, porque estava a considerar [criar] uma comissão para investigar os efeitos nocivos das vacinas", revelou Gates, acrescentando que "nos dois encontros ele queria saber a diferença entre o HIV e o HPV e foi então que eu pude explicar que essas são coisas que raramente se confundem", o que suscitou risos na plateia.

PUB

O vírus do papiloma humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível que afecta essencialmente adolescentes, tanto homens como mulheres, e pode causar diversas doenças, incluindo infecções genitais ou doenças mais graves como o cancro. Estima-se que 75 a 80% das pessoas sexualmente activas entrem em contacto com o vírus em alguma fase das suas vidas. Em Portugal, a vacina contra o HPV – ou vírus do cancro do colo do útero, como é conhecida – foi introduzida no Programa Nacional de Vacinação em Outubro de 2008. O vírus da imunodeficiência humana (HIV) ataca o sistema imunitário, destruindo as células que combatem as doenças e infecções, e causa sida. Enquanto existe vacinação para o HPV, ainda não se conhece nenhuma cura para o HIV.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bill Gates revela ainda, no mesmo vídeo, que nunca tinha estado com Trump antes da sua eleição – confessando até tê-lo evitado anteriormente – mas que a sua filha Jennifer Gates, de 22 anos, já tinha estado anteriormente com o Presidente dos EUA durante um evento equestre na Flórida. Aí, Trump terá saído do evento e regressado de helicóptero porque "queria fazer uma grande entrada", diz Gates.

Durante o primeiro encontro entre os dois, em 2016, terá sido mencionada Jennifer Gates e Donald Trump, aparentemente, tinha bastante a dizer sobre o assunto. O fundador da Microsoft afirma que "foi um bocado assustador o quanto ele sabia sobre a aparência da minha filha" e que a sua mulher Melinda não ficou satisfeita com a situação. Gates revelou ainda que o Presidente fala de si próprio na terceira pessoa. "[Quando entrou na sala] ele disse 'o Trump ouviu que você não gosta do que o Trump tem feito' e eu pensei 'uau, mas o Trump é você'", ironizou.

PUB