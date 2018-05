A Escola da Natureza ganhou o European Citizen’s Award Natura 2000. O projecto, coordenado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo em conjunto com o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), concorreu ao prémio Natura 2000 Award na categoria de Comunicação, mas acabou por se sagrar vencedor na European Citizen’s Award. Esta categoria reúne os 25 projectos finalistas e submete-os a votação dos cidadãos europeus. Os prémios foram atribuídos esta quinta-feira, no edifício da Comissão Europeia, em Bruxelas.

Aproximar a comunidade escolar do património natural, fomentar o respeito e a valorização da biodiversidade e das áreas naturais foram os objectivos que impulsionaram a criação do programa. “Tendo Viana do Castelo três áreas inseridas na Rede Natura 2000 [Rio Lima, Serra d’Arga e Parque Natural Litoral Norte], fazia sentido a criação de um programa de apelo à conservação de locais naturais”, explica Leonor Cruz, responsável do CMIA.

O projecto vianense destina-se a estudantes desde o 2.º ciclo até ao ensino secundário. Os alunos, em conjunto com os professores, realizam trabalhos de campo durante todo o ano lectivo, para perceberem “as mudanças que a natureza sofre e a forma como se adapta às adversidades”, explica Leonor Cruz. “A mensagem é a de conservação de valores naturais e é também uma forma de olharem com um novo espírito crítico para os ecossistemas que os rodeiam”, afirma a responsável do CMIA.

A Escola da Natureza tem como parceiros o Portugal 2020, os municípios de Esposende e de Vila Nova de Cerveira, a Universidade de Coimbra, através do Instituto do Mar, o Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho e o Centro de Conservação de Borboletas de Portugal.

O projecto trouxe para casa um prémio de “aproximadamente 200€, para investir em ferramentas didáticas de comunicação e conservação dos valores da Rede Natura 2000”, explica Leonor Cruz, que, apesar deste pequeno valor monetário, vê o prémio com bons olhos: “Para nós foi muito bom, porque somos um país pequeno que tinha a concurso muitos outros países. Foi interessante conseguir a confiança dos cidadãos europeus”, afirma.

Para José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, o prémio é “muito importante” e pode abrir portas para o futuro: “O prémio dá-nos a possibilidade de replicar este modelo a outros espaços da Europa e estabelecer algumas parcerias na área da protecção da Rede Natura”, afirma.

