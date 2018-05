Caso a justiça desportiva venha a dar como provadas as acusações de corrupção desportiva no futebol o Sporting só poderá ser sancionado com a subtracção de cinco a oito pontos na classificação e uma multa assessória entre os 25.500 e os 102 mil euros. Um castigo que terá efeitos práticos na temporada em que possa vir a ser aplicado o castigo E caso este surja em período de defeso, a equipa irá iniciar a época seguinte com pontos negativos.

Esta é a pena prevista para este tipo de ilícitos no Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que apenas aplica a “bomba atómica” da descida de divisão nos casos de corrupção da arbitragem. Este não será o caso, pelo menos de acordo do que se conhece da investigação, que implica “apenas” outros agentes desportivos.

Nesta situação, a provarem-se as acusações, seria aplicado o Artigo 64.º do regulamento, referente aos clubes que dêem ou prometam recompensas a qualquer elemento da equipa adversária, com vista à obtenção de benefícios desportivos.

Face às notícias divulgadas nos últimos dias sobre denúncias de eventuais actos de corrupção praticados por funcionários do clube de Alvalade, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu esta quinta-feira um processo de inquérito, que remeteu para a Comissão de Instrutores e Inquéritos da LPFP.

Mas uma eventual decisão sobre este caso poderá demorar muitos meses ou até anos. Isto porque a acção da justiça desportiva estará dependente da matéria que seja possível utilizar no âmbito do processo criminal que está a decorrer. O mesmo se passa, por exemplo, com o processo que envolve o caso dos emails do Benfica, que começou a ser investigado em Junho do ano passado e não tem ainda fim à vista.

