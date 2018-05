Uma declaração de culpa pelos quatro crimes fiscais de que está acusado e um pagamento de 14 milhões de euros. É esta a proposta que o futebolista Cristiano Ronaldo oferece à Agência Tributária espanhola para que possa haver um acordo que encerre o processo de fraude fiscal pelo qual está a responder desde o ano passado.

A informação é avançada nesta sexta-feira pelo diário espanhol El Mundo, segundo o qual o avançado do Real Madrid está disposto a assumir a responsabilidade criminal pelos quatro crimes de que é acusado, desde que o Fisco reduza o valor que tem exigido ao jogador a praticamente metade.

O processo contra Ronaldo tem duas componentes. Por um lado, a Autoridade Tributária deu início a um processo administrativo no qual reclama cerca de 30 milhões de euros de compensação pelas verbas que o futebolista terá escondido do Fisco. Por outro, o futebolista português responde também num processo criminal, depois da acusação deduzida em Junho do ano passado contra si por fraude fiscal.

De acordo com a lei espanhola, caso fosse condenado, Cristiano Ronaldo poderia pagar até seis vezes mais a quantia em falta. Ou seja, em caso de condenação poderia ter que pagar quase 100 milhões de euros às autoridades.

Em causa estará uma fraude de 14,7 milhões de euros, relativos à tributação dos direitos de imagem do jogador nos anos de 2011 a 2014. Deste valor, 8,5 milhões de euros dizem respeito ao ano de 2014 e 6,25 milhões aos restantes três exercícios. O futebolista está disposto a pagar os 14 milhões de euros, desde que esse seja o valor final do acordo. Ou seja, que permita sanar a questão administrativa e criminal.

Em Abril, já tinha sido notícia uma proposta de Cristiano Ronaldo para chegar a acordo com as autoridades espanholas, mas, segundo o El Mundo, esta é a primeira vez que os representantes do jogador do Real Madrid apresentam uma solução formal ao Fisco para que o caso possa ser encerrado com um acordo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O diário madrileno – que faz parte do consórcio de órgãos de informação Football Leaks que denunciou o caso de Ronaldo e outros casos de fuga aos impostos no mundo do futebol no ano passado – cita “fontes próximas da negociação” e escreve ainda que a proposta está a ser analisada pela Agência Tributária espanhola.

O jogador português é representado neste processo por José Antonio Choclán, um antigo magistrado, que está, de acordo com o El Mundo, em conversações com as autoridades “há vários meses”. Num primeiro momento a proposta seria a de que futebolista pagaria ao Fisco o valor exigido no processo administrativo, desde que as autoridades renunciassem à via penal e à acusação de quatro crimes. A proposta foi rejeitada pelo Fisco.

O acordo agora apresentado implicaria também que o Ministério Público espanhol retirasse a acusação contra os assessores do jogador, entre os quais se encontram o seu agente, Jorge Mendes, e o responsável de patrocínios, Luís Correia.

