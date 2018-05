O seleccionador da Arábia Saudita, o argentino Juan Antonio Pizzi, divulgou esta sexta-feira uma lista alargada de 28 jogadores que levará para o estágio na Suíça, integrado na preparação do Mundial2018, na Rússia.

PUB

Fahad al-Mawallad, Salem al-Dawsari e Yahya al-Shehri, jogadores do Levante, Villarreal e Leganés, respectivamente, ao abrigo de um protocolo entre as federações de Espanha e da Arábia Saudita, são os únicos que jogam fora do seu país.

A Arábia Saudita vai estagiar durante duas semanas e meia na Suíça, onde ultimará a preparação para a sua quinta presença numa fase final de um Campeonato do Mundo, a primeira desde 2006.

PUB

Durante a preparação, a selecção da Arábia Saudita, orientada pelo antigo jogador do FC Porto Juan Antonio Pizzi, realizará três jogos particulares: com a Itália, a 20 de Maio, com o Peru, a 3 de Junho, na Suíça, e com a Alemanha, a 8 de Junho, em Leverkusen, na Alemanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A selecção saudita disputará o jogo de estreia do Mundial frente à anfitriã Rússia, do Grupo A, que inclui Egipto e Uruguai.

Lista de 28 convocados

Guarda-redes Mohammed al-Owais (Al-Ahli), Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli) e Assaf al-Qarni (Al-Ittihad).

Defesas Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal) e Saeed al-Muwallad (Al-Ahli).

Médios Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Villarreal, Esp), Yahya al-Shehri (Leganes, Esp), Nawaf al-Abid (Al-Hilal), Fahad al-Muwallad (Levante, Esp) e Mohammed al-Kuwaikbi (Al-Ettifaq).

Avançados Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr) e Mohannad Assiri (Al-Ahli).

PUB