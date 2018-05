Depois de um dia marcado pelo facto de Bruno de Carvalho se recusar demitir da presidência do Sporting, esta sexta-feira começa com informações de que Jorge Jesus suspeita que o líder dos "leões" deu carta branca à Juve Leo para dar um "apertão" a jogadores e treinadores. Sabe-se ainda que há três novos arguidos na Operação Cashball e o Correio da Manhã revela novas conversas entre os intermediários do alegado esquema de corrupção que levantam novas suspeitas: agora é um jogo com o Estoril e envolverá ainda uma suposta oferta do Benfica.