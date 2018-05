O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) concluiu esta sexta-feira o segundo dia do Rali de Portugal 2018 na liderança, à frente do britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), embora a classificação seja provisória, devido à neutralização de um troço.

Em dia marcado por várias desistências nas oito classificativas, o vice-campeão do mundo em 2013, 2016 e 2017 e segundo na classificação de pilotos assumiu o comando da sexta prova do Mundial após a sétima especial, em Ponte de Lima, marcada pelo despiste do neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), que levou à neutralização da competição.

Neuville pode ascender à liderança do Mundial beneficiando da desistência do francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão do mundo e líder da classificação, com 10 pontos de vantagem sobre o belga.

O recordista de vitórias no Rali de Portugal (a par de Markku Alen) despistou-se na quinta especial, em Viana do Castelo, num dia em que se registaram ainda os abandonos do estónio Ott Tänak (Toyota Yaris), do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) e do norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20).

No sábado, a partir das 9h08, os pilotos enfrentam seis especiais de classificação, com duas passagens no renovado percurso de Vieira do Minho (17,5 km), no troço de Cabeceiras de Basto (22,22 km) e a tradicional especial de Amarante (37,6 km), mais uma vez a mais longa do rali.

