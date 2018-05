O Bayern Munique anunciou esta sexta-feira, nas redes sociais, o regresso do guarda-redes Manuel Neuer aos convocados, após oito meses de paragem devido a lesão. O guardião faz parte da lista de jogadores chamados para o embate de sábado, em Berlim, da final da Taça da Alemanha, que irá opor o bávaros ao Eintracht Frankfurt.

“Ele está na melhor forma possível porque passou tanto tempo no ginásio e treinou-se bem com a equipa, mas não começará [o jogo como titular]”, esclareceu o técnico do Bayern, Jupp Heynckes, após anunciar a convocatória.

PUB

PUB

O regresso de Neuer pode servir como uma chamada de atenção para o seleccionador alemão Joachim Löw, que incluiu o jogador na lista de 27 pré-convocados para o Mundial da Rússia, divulgada na passada terça-feira. Os 23 elementos escolhidos pelo técnico terão de ser , obrigatoriamente, apresentados até ao dia 4 de Junho.

Na pré-convocatória figuram quatro guarda-redes: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern Munique), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Paris Saint-Germain). Dos quatro pré-convocados é mais que provável que um seja afastado, com Neuer na esperança de poder ingressar a comitiva germânica na Rússia, onde a selecção da Alemanha procurará defender o título conquistado no Brasil.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O último jogo de Neuer foi em Setembro, frente ao Mainz, com os bávaros a vencerem por 4-0. Durante toda a temporada, o capitão apenas disputou três partidas, sendo substituído por Sven Ulreich nos restantes encontros, devido a uma fractura no pé esquerdo. O técnico do Bayern, na conferência de antevisão da final de sábado, deu a sua opinião favorável à convocatória do guarda-redes para a selecção: “Via-o a treinar no ginásio e sempre disse que ele iria [ao Mundial], sob a garantia de ter cuidado com a lesão”.

Na lista de convocados do Bayern ingressam também Thomas Müller, que esteve em dúvida para o encontro, enquanto o médio chileno Arturo Vidal, Jérôme Boateng e Arjen Robben vão falhar o encontro decisivo.

Texto editado por Nuno Sousa

PUB