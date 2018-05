O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi esta sexta-feira o oitavo mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio de França de Moto2, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018.

Oliveira obteve o seu melhor registo durante a segunda das duas sessões de treinos realizados no histórico circuito de Le Mans, com o tempo de 1m37,362s, melhorando em mais de meio segundo a marca obtida durante o treino inicial (1m37,956s).

"Foi um dia complicado, as condições não eram as melhores, mas conseguimos melhorar muito o tempo em relação ao treino da manhã. Modificámos bastante a moto, mas ainda nos falta entender como lidar com a parte dianteira", observou Miguel Oliveira, terceiro classificado do campeonato.

O alemão Marcel Schrotter (Kalex) foi o piloto mais veloz, ao estabelecer a melhor volta em 1m37,001s, seguido do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do Mundial de Moto2, com 1m37,082s, e do espanhol Alex Marquez (Kalex), com 1m37,094s.

