A Federação Argentina de Futebol (FAF) pediu desculpa pelo manual que dava conselhos a jornalistas e jogadores sobre como seduzir mulheres russas, alegando um erro de impressão. O documento foi posto a circular na passada terça-feira, numa reunião que tinha como objectivo informar os profissionais que irão fazer a viagem até à Rússia sobre os costumes locais. No manual informativo deveriam constar várias informações básicas sobre a viagem até à Rússia, tais como alojamentos, transportes públicos e outras informações necessárias para quem irá frequentar os jogos.

Na passada terça-feira, uma reunião de preparação para o Mundial juntou jogadores e jornalistas argentinos, com o objectivo de ultimar preparativos para a cobertura do Mundial que se inicia a 14 de Junho. De entre os materiais distribuídos na conferência estava um manual intitulado “A linguagem e cultura russa”. Entre outras coisas, o documento continha um capítulo em que, de forma sexista e misógina, falava das mulheres russas, conforme noticia o The Guardian. “Muitos homens, porque as mulheres russas são muito bonitas, apenas as querem levar para a cama. Talvez elas também o queiram, mas estas são pessoas que se querem sentir importantes e únicas. O conselho é para tratar a mulher que está à sua frente com as suas próprias ideias e desejos. Preste atenção aos seus valores e personalidade. Não faça perguntas estúpidas sobre sexo”, podia ler-se no manual do órgão governativo do futebol argentino.

Muito moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial

Alguns jornalistas, chocados com o teor do dossier, publicaram as páginas nas redes sociais, causando ondas de indignação no país sul-americano. A federação, bombardeada por críticas e protestos, publicou um comunicado no site, garantindo que o acontecimento estava relacionado com um erro de impressão: “Depois de uma investigação interna, no que diz respeito ao acontecimento de ontem [terça-feira], concluímos que os materiais distribuídos foram incorrectamente impressos”.

Para além do erro de impressão, a Federação refere que a informação polémica foi escolhida pelo responsável da palestra e se destinava aos seus assistentes, garantindo que toda essas referências foram removidas e lamentando que o incidente tenha “obscurecido” o verdadeiro objectivo do curso da Federação Argentina. “Expressamos as nossas mais sinceras desculpas àqueles que foram afectados pela publicação, que em nenhum sentido reflecte as ideias da FAF, do seu presidente Claudio Tapia ou dos seus directores”.

