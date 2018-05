O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação de um novo guarda-redes. Odysseas Vlachodimos, de 24 anos, ex-Panathinaikos, é o primeiro reforço apresentado pelos “encarnados” para a temporada 2018-19.

O atleta tem dupla nacionalidade (alemã e grega) e garante que o testemunho do compatriota Mitroglou — ex-jogador das "águias" — foi importante na hora de assinar contrato: "Falei com o Kostas [Mitroglou] e ele disse-me que o Benfica é um clube fantástico e que vou gostar de estar aqui", disse o guarda-redes, em declaração aos órgãos de comunicação do Benfica.

Esta temporada, o “guardião” completou 29 jogos — quatro na Liga Europa —, totalizando 2610 minutos. O jogador começou a sua carreira como profissional no Estugarda, chegando aos gregos do Panathinaikos em 2016. Na sua juventude, passou pelas equipas jovens da selecção alemã (dos sub-15 até aos sub-21).

Os primeiros rumores da transferência do guarda-redes para o Benfica remontam a Setembro e Outubro de 2017, vindo a oficializar-se na tarde desta sexta-feira, 18 de Maio. O guarda-redes será o terceiro alemão a defender a baliza dos “encarnados”, depois de Robert Enke (1999-2002) e Hans-Jörg Butt (que fez sete jogos na época 2007-08).

