Dando continuidade aos dois triunfos anteriores, FC Porto e Benfica apuraram-se nesta sexta-feira para as meias-finais do play-off da Liga de basquetebol, nas quais vão medir forças.

Em Ílhavo, os “dragões” fecharam a eliminatória em 3-0 com novo triunfo, bastante robusto, sobre o Illiabum, desta vez por 57-101. A uma entrada em jogo muito forte dos anfitriões no período inicial, o FC Porto respondeu com três períodos de grande qualidade e não deu qualquer hipótese ao adversário de voltar à discussão do resultado.

No Barreiro, os “encarnados” alcançaram o mesmo somatório (3-0) no braço-de-ferro com o Galitos, ganhando por 71-98, depois de duas vitórias no pavilhão da Luz. Ao intervalo, as "águias" venciam por 35-41 e dispararam no marcador nos derradeiros parciais, num jogo em que Nuno Oliveira e Tomás Barroso estiveram em evidência.

Confirma-se, assim, o favoritismo de FC Porto e Benfica no arranque da última fase da competição que atribuirá o título nacional, ficando ambos com encontro marcado para a próxima ronda, numa espécie de final antecipada.

No sábado, jogam V. Guimarães e CAB Madeira, enquanto o Lusitânia defronta a Oliveirense.

