O Sporting de Braga e o treinador Abel Ferreira prolongaram o contrato até ao final da época 2020-21, informou o clube minhoto, quarto classificado da I Liga de futebol.

"O Abel faz parte desta casa e é com ele que queremos fazer este percurso que nos vai levar até ao centenário do Sporting de Braga. É nosso objectivo que este clube celebre o 100.º aniversário no ponto mais alto da sua história e o Abel é um dos elementos essenciais para que assim aconteça", afirma António Salvador, citado pelo site do clube.

O líder do clube bracarense disse ainda que este prolongamento do contrato "expressa a sintonia que existe entre todos e que a direcção e a administração confiam neste treinador e equipa técnica para conduzirem o Sporting de Braga a novas conquistas".

"Acabou a época, mas este ciclo está em curso e é para reforçar, porque não temos dúvidas de que é ele que nos vai conduzir aos títulos que pretendemos", acrescentou.

Já Abel Ferreira frisou que, com ou sem renovação, a sua motivação para continuar a fazer parte do projecto "seria total". "Estou de corpo e alma no Sporting de Braga, ciente de que temos história para escrever e eu quero, pelo amor que tenho a este clube e pelos laços que me unem a esta gente, dar o meu contributo para as conquistas que estão para vir".

Abel Ferreira, de 39 anos, antigo jogador do Sporting de Braga, regressou ao clube em Fevereiro de 2015 para treinar a equipa B e passou a orientar a equipa principal na parte final da época 2016-17, num vínculo que se estendia até 2020.

