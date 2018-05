O Dia Internacional dos Museus, dedicado este ano ao tema Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos, vai ser esta sexta-feira assinalado em espaços museológicos de todo o país por cerca de 400 iniciativas, às quais se somam ainda mais 200 no âmbito da Noite Europeia dos Museus, que se celebra no sábado.

Os números foram avançados pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que promove esta sexta-feira, em parceria com o PÚBLICO, um debate para discutir o tópico escolhido pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, a instituição que criou este dia internacional em 1977. A conversa, moderada pela jornalista Isabel Salema, terá lugar no auditório do jornal, em Lisboa, a partir das 18h00, e será protagonizada pelo historiador de arte David Santos, subdiretor-geral do Património Cultural, pelo director do NewsMuseum de Sintra, Rodrigo Moita de Deus, e pelo arqueólogo Luís Raposo, presidente do ICOM Europa, que já foi resumindo o que pensa sobre o assunto num artigo de opinião publicado quarta-feira no PÚBLICO.

Em comunicado, a DGPC defende que os museus “não podem alhear-se da rede global de conexões que caracteriza a sociedade contemporânea, quer no que respeita ao modo de interpretar e apresentar os seus acervos, quer no que se refere aos meios utilizados para cativar novos públicos”.

Citando “a digitalização das colecções”, a presença de “elementos multimédia nas exposições” ou o uso do “hashtag” como "alguns dos recursos proporcionados pelas novas tecnologias”, a DGPC sublinha ainda que “a hiperconectividade dos museus deve ser também entendida no sentido de estes alcançarem uma aproximação mais abrangente aos vários sectores da sociedade, cada vez mais sujeita a transformações, nomeadamente com o aparecimento de novas minorias, grupos étnicos ou instituições locais”.

Se o Dia Internacional dos Museus já se comemora há 40 anos, a Noite Europeia dos Museus só foi lançada em 2005, pelo Ministério da Cultura francês, tendo sido posteriormente adoptada por Portugal. Neste fim-de-semana, a generalidade dos museus portugueses não cobra entradas e amplia o horário de funcionamento, organizando ainda visitas guiadas e outras actividades, de peças de teatro a concertos e espectáculos de dança.

