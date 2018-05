Um dos momentos mais aguardados de sábado é a chegada de Meghan Markle à Capela de S. Jorge, no Castelo de Windor. Apesar de toda a especulação, o vestido de noiva que a ex-actriz irá usar permanece, para já, no segredo dos deuses. Quase nada de sabe, mas de acordo com rumores, poderá ter sido criado pela Ralph and Russo, a mesma marca que desenhou o vestido que Markle usou para fazer as fotografias de noivado.

Na fotogaleria em cima mostramos-lhe iamgens dos vestidos de outros casamentos reais – desde o vestido criado por Sarah Burton (directora criativa de Alexander McQueen) para Kate Middleton ao de Letizia, desenhado pelo espanhol Manuel Pertegaz.

